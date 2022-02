Inter-Sassuolo, la denuncia della fidanzata di Berardi: insulti pesanti al termine della partita [FOTO] (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Sassuolo non può essere considerato una sorpresa, ma una grande realtà del campionato di Serie A. I neroverdi sono stati protagonisti della 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Dionisi si è imposta a San Siro contro l’Inter con i gol di Raspadori e Scamacca. Uno dei migliori in campo è stato, come al solito, Domenico Berardi. Al termine della partita si è registrato un brutto episodio. Sono arrivati pesanti insulti nei confronti di Berardi: “dimenticati pure l’Inter, figlio di p******!”, è quanto denuncia Francesca Fantuzzi, futura moglie dell’attaccante neroverde Berardi. “Gioca e fai meno il pagliaccio”, si ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilnon può essere considerato una sorpresa, ma una grande realtà del campionato di Serie A. I neroverdi sono stati protagonisti26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Dionisi si è imposta a San Siro contro l’con i gol di Raspadori e Scamacca. Uno dei migliori in campo è stato, come al solito, Domenico. Alsi è registrato un brutto episodio. Sono arrivatinei confronti di: “dimenticati pure l’, figlio di p******!”, è quantoFrancesca Fantuzzi, futura moglie dell’attaccante neroverde. “Gioca e fai meno il pagliaccio”, si ...

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - FBiasin : #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti n… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - YBah96 : RT @BisInterista: Inter Sassuolo 4-1 e mazzata psicologica al nilam ?? - Elvin_DF : Points perdus vs les clubs dans la deuxième partie du classement ???? : - Inter : 5 pts (Samp et Sassuolo) - Napol… -