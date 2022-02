Inter-Sassuolo 0-2, Tramontana disperato per la clamorosa sconfitta (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ un Filippo Tramontana davvero sconcertato per la partita giocata dall’Inter contro il Sassuolo. I nerazzurri perdono in malo modo in casa contro i neroverdi e non c’è il ritorno in vetta. Il telecronista tifoso della Beneamata soffre su 7 Gold e racconta la partita agli spettatori, facendo trasmettere ai tifosi dell’Inter tutta la sofferenza per una sconfitta meritata e pesantissima nella corsa per lo scudetto. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ un Filippodavvero sconcertato per la partita giocata dall’contro il. I nerazzurri perdono in malo modo in casa contro i neroverdi e non c’è il ritorno in vetta. Il telecronista tifoso della Beneamata soffre su 7 Gold e racconta la partita agli spettatori, facendo trasmettere ai tifosi dell’tutta la sofferenza per unameritata e pesantissima nella corsa per lo scudetto. In alto il. SportFace.

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - FBiasin : #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti n… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - FraSottile : @FBiasin Ma secondo te tra Sassuolo ed Inter chi ha lattacco più forte? E il portiere più bravo? Ecco a volte basta… - pmm131x : #InterSassuolo Che il Milan pareggi a Salerno sottovalutando la partita capita Che l'Inter senza Brozovic e 3 giorn… -