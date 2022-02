Inter-Sassulo | Dionisi | “Questo risultato è il premio per il lavoro dei ragazzi”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Alessionel post partita di-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore del Sassuolo Alessio, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’, e valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Se le avessero detto 3 punti a Torino e 6 a San Siro a inizio anno cosa avrebbe detto? “Non ci avrei creduto, ma lavoriamo per. Sapevamo che l’veniva da un impegno importante, la nostra intenzione era giocarcela a viso aperto e a tratti ce l’abbiamo fatta. Abbiamo creato e concesso, ma abbiamo giocatori con qualità eci ha premiato”. Ha la sensazione di avere a disposizione dei potenziali top ...

Advertising

CalcioPillole : Le parole di #Dionisi post Inter-Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassulo

Calhanoglu 5,5: Perde il pallone che manda in porta ilper il gol dell'1 - 0, ma su di lui ... Inzaghi 4,5: Disegna un'priva di senso, con Barella regista e Dimarco in marcatura su Berardi.Calhanoglu 5,5: Perde il pallone che manda in porta ilper il gol dell'1 - 0, ma su di lui ... Inzaghi 4,5: Disegna un'priva di senso, con Barella regista e Dimarco in marcatura su Berardi.Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha preso la parola dopo la brutta sconfitta a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per 2-0. L’Inter ha perso due partite casalinghe di fila in Serie A ...Il difensore olandese dell’Inter Stefan De Vrij, che si è visto annullare dal VAR il gol del possibile 1-2, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento sulla sconfitta con il Sassuolo: ...