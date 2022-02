Inter, rinnovo Perisic: missione quasi compiuta per i nerazzurri. Le ultime (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Inter avrebbe ormai trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Perisic: le ultime Proprio quando sembrava certo che le strade si stessero per dividere – complice l’investimento del club su Robin Gosens – Ivan Perisic ha calato l’asso. Le prestazioni del croato nel 2022 sono state talmente scintillanti da convincere la dirigenza a sedersi nuovamente al tavolo delle contrattazioni per provare a convincere il giocatore a restare. missione (quasi) compiuta: il giocatore – come riferisce Tuttosport – pare orientato ad accettare un biennale da 4,5 milioni di euro più bonus. A Viale della Liberazione filtra un moderato ottimismo sul buon esito della trattativa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’avrebbe ormai trovato l’accordo per ildi contratto di: leProprio quando sembrava certo che le strade si stessero per dividere – complice l’investimento del club su Robin Gosens – Ivanha calato l’asso. Le prestazioni del croato nel 2022 sono state talmente scintillanti da convincere la dirigenza a sedersi nuovamente al tavolo delle contrattazioni per provare a convincere il giocatore a restare.: il giocatore – come riferisce Tuttosport – pare orientato ad accettare un biennale da 4,5 milioni di euro più bonus. A Viale della Liberazione filtra un moderato ottimismo sul buon esito della trattativa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva ?? - Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - CalcioNews24 : #Inter vicina al rinnovo di #Perisic - _enz29 : RT @interchannel_ic: #Calciomercato @tuttosport - #Inter, prossima ufficialità quella del rinnovo di #Brozovic per i prossimi 4 anni a 6ml… - _enz29 : RT @AmalaTV_: TS - #Inter ottimista per #Perisic: la soluzione perfetta per accontentare entrambe le parti sarebbe un biennale da 4.5mln+bo… -