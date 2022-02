Inter, per l’attacco rispunta l’ipotesi Martial (Di domenica 20 febbraio 2022) Anthony Martial ancora nel mirino dell’Inter L’Inter pensa al futuro e nel prossimo calciomercato estivo il club nerazzurro potrebbe puntare a dei cambiamenti in attacco. Tra i nomi accostati ai nerazzurri ritorna anche quello di Anthony Martial, di proprietà del Manchester United e ora in prestito al Siviglia. “L’Inter cerca un attaccante rapido che attacchi la profondità e sia “pronto” per essere titolare. Jonathan David è un profilo Interessante ed è seguito da tempo. Già, ma è “pronto”? Occhio a Anthony Martial, che lo United ha mandato in prestito al Siviglia per provare a “rivitalizzarlo” dopo le ultime due stagioni difficili. Può essere un altro affare alla Lukaku, ma a costi decisamente più contenuti”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Anthonyancora nel mirino dell’L’pensa al futuro e nel prossimo calciomercato estivo il club nerazzurro potrebbe puntare a dei cambiamenti in attacco. Tra i nomi accostati ai nerazzurri ritorna anche quello di Anthony, di proprietà del Manchester United e ora in prestito al Siviglia. “L’cerca un attaccante rapido che attacchi la profondità e sia “pronto” per essere titolare. Jonathan David è un profiloessante ed è seguito da tempo. Già, ma è “pronto”? Occhio a Anthony, che lo United ha mandato in prestito al Siviglia per provare a “rivitalizzarlo” dopo le ultime due stagioni difficili. Può essere un altro affare alla Lukaku, ma a costi decisamente più contenuti”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo ...

