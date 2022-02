Inter | la benzina è finita | il Sassuolo fa la voce grossa a San Siro

Leggi su zon

(Di domenica 20 febbraio 2022) Se tutti gli indizi di questi ultimi 10 giorni non avevano lanciato un campanello d’allarme in casa, ora non ci si può più girare dall’altra parte. I nerazzurri perdono la terza gara su quattro a Sanin un mese di febbraio completamente da buttare. Sconfitta nel derby, sconfitta in Champions, annienta da un primo tempo stratosferico della squadra di Dionisi. In mezzo la sola vittoria con la Roma in Coppa Italia, e Sanche si scopre vulnerabile maglia attacchi nemici., senza Brozovic si spegne la luce Le avvisaglie alla vigilia c’erano tutte dopo gli ultimi risultati, se pur arrivati con buone se non ottime prestazioni. La squadra non ha saputo reggere all’assenza di Brozovic, vero e unico uomo indispensabile nell’undici nerazzurro. La luce in un centrocampo altrimenti opaco che si è ...