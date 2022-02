Inter, Inzaghi: 'Assenza Brozovic pesante, ma ne abbiamo avute altre in passato' (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn prima di Inter-Sassuolo: "abbiamo lavorato molto per preparare la partita di... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico dell'Simoneha parlato a Dazn prima di-Sassuolo: "lavorato molto per preparare la partita di...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE ?? Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - Inter_en : ?? | LINE-UP ?? Simone Inzaghi's starting XI for #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - ItalianSerieA : RT @DiMarzio: .@Inter I Le parole di Simone #Inzaghi a pochi minuti dalla partita contro il @SassuoloUS - fpa82 : RT @fcin1908it: Inter, Inzaghi: “Abbiamo lavorato al meglio, vogliamo fare una bella gara. Il Sassuolo…” -