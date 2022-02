Inter, adesso è crisi: tonfo casalingo contro il Sassuolo, si complica la corsa scudetto (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’altra brutta prestazione per l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da un periodo da dimenticare tra campionato e Champions League. Il Sassuolo si conferma una vera sorpresa in Serie A, la compagine di Dionisi ha dimostrato una personalità incredibile. Giornata di dimenticare per gli attaccanti dell’Inter e errori in difesa. Avvio sprint dei neroverdi che si portano in vantaggio dopo 26 minuti con i gol messi a segno da Raspardori e Scamacca, qualche responsabilità di Handanovic sulla prima marcatura. L’Inter non sembra avere la forza di reagire, anzi è il Sassuolo a sfiorare il tris con la traversa di Berardi. Nella ripresa Inzaghi si gioca le carte Dzeko e Dumfries, ma il bosniaco e Lautaro sbagliano l’impossibile. Finisce con un clamoroso 0-2, gol annullato di De Vrij nel finale, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’altra brutta prestazione per l’, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da un periodo da dimenticare tra campionato e Champions League. Ilsi conferma una vera sorpresa in Serie A, la compagine di Dionisi ha dimostrato una personalità incredibile. Giornata di dimenticare per gli attaccanti dell’e errori in difesa. Avvio sprint dei neroverdi che si portano in vantaggio dopo 26 minuti con i gol messi a segno da Raspardori e Scamacca, qualche responsabilità di Handanovic sulla prima marcatura. L’non sembra avere la forza di reagire, anzi è ila sfiorare il tris con la traversa di Berardi. Nella ripresa Inzaghi si gioca le carte Dzeko e Dumfries, ma il bosniaco e Lautaro sbagliano l’impossibile. Finisce con un clamoroso 0-2, gol annullato di De Vrij nel finale, ...

