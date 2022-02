Insigne come “regalo” di ringraziamento: famiglia sannita protagonista a C’è posta per te (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Nascere due volte e avere la forza di superare lacrime e dolori grazie a una famiglia di San Salvatore Telesino che è stata capace di accoglierla come se ci fosse sempre stata. Carmen, 22enne sannita, protagonista della storia raccontata nel corso della trasmissione C’è posta per te, condotta da Maria de Filippi, e andata in onda ieri sera. Una ragazza che ha vissuto la sua prima e iniziale parte di vita in una casa famiglia a San Potito Ultra, tra cattivi pensieri e tanta tristezza. Almeno fino a quando nella struttura si sono presentati Lina e Riccardo, genitori di San Salvatore Telesino, che hanno deciso di regalarle una nuova vita. Non è stato un inizio facile, la ragazza non riusciva proprio a pronunciar quel “sì” ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Nascere due volte e avere la forza di superare lacrime e dolori grazie a unadi San Salvatore Telesino che è stata capace di accoglierlase ci fosse sempre stata. Carmen, 22ennedella storia raccontata nel corso della trasmissione C’èper te, condotta da Maria de Filippi, e andata in onda ieri sera. Una ragazza che ha vissuto la sua prima e iniziale parte di vita in una casaa San Potito Ultra, tra cattivi pensieri e tanta tristezza. Almeno fino a quando nella struttura si sono presentati Lina e Riccardo, genitori di San Salvatore Telesino, che hanno deciso di regalarle una nuova vita. Non è stato un inizio facile, la ragazza non riusciva proprio a pronunciar quel “sì” ...

