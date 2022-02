Infortunio Insigne, non sarà a Cagliari! Il Napoli annuncia: affaticamento alla coscia destra (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Insigne non sarà a Cagliari, il Napoli annuncia affaticamento alla coscia. Il Napoli comunica che per problemi di affaticamento alla coscia Lorenzo Insigne non prenderà parte all'incontro di domenica contro il Cagliari. La società partenopea ringrazia l'attaccante per il gesto di professionalità dimostrato.? .Corso mattutino per Napoli presso il Centro di Formazione Konami SSC Napoli. Gli Azzurri si preparano alla gara di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26° giornata di Serie A. L'attaccante del Napoli, Insigne, non sarà a Cagliari perché affaticato ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal Newsnona Cagliari, il. Ilcomunica che per problemi diLorenzonon prenderà parte all'incontro di domenica contro il Cagliari. La società partenopea ringrazia l'attaccante per il gesto di professionalità dimostrato.? .Corso mattutino perpresso il Centro di Formazione Konami SSC. Gli Azzurri si preparanogara di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26° giornata di Serie A. L'attaccante del, nona Cagliari perché affaticato ...

Advertising

antoniomdieg0 : @antonio_gaito I invece mi preoccuperei anche e soprattutto della preparazione…Lorenzo non è l’unico che ha avuto q… - antonio_gaito : Quarto infortunio muscolare in stagione per #Insigne. Va per i 31 anni e forse sono stop anche fisiologici, ma davv… - napoliforever89 : Comunque due sono le cose,l'ennesimo infortunio di Insigne è falso perchè a giugno va via oppure è lo staff atletic… - AzzurroTime : Napoli, infortunio per Insigne, non parte per Cagliari - - _enz29 : RT @napolista: Il #Napoli è in testa alla classifica degli #infortuni muscolari Con l'infortunio di #Insigne siamo arrivati a diciannove.… -