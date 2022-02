Incidente domestico per De Mita: già operato per la frattura al femore (Di domenica 20 febbraio 2022) “Per la miseria, questa proprio non ci voleva. Che sfortuna!”. Alle poche persone che lo hanno incontrato dopo la caduta nella sua abitazione di Nusco (Avellino) che gli e’ costata la rottura del femore e il successivo intervento chirurgico, Ciriaco De Mita, 94 anni, confessa la sua stizza per l’Incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: e’ inciampato mentre scendeva le scale rovinando a terra. Dopo una mattinata cominciata con la lettura dei quotidiani e le telefonate con assessori e uffici del comune di Nusco, che De Mita guida per il secondo mandato consecutivo, dopo pranzo si e’ concesso un breve riposo prima di scendere al piano terra della sua abitazione per la consueta partita a carte con gli amici di sempre e per organizzare il lavoro della giornata successiva. E’ stata una ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) “Per la miseria, questa proprio non ci voleva. Che sfortuna!”. Alle poche persone che lo hanno incontrato dopo la caduta nella sua abitazione di Nusco (Avellino) che gli e’ costata la rottura dele il successivo intervento chirurgico, Ciriaco De, 94 anni, confessa la sua stizza per l’avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: e’ inciampato mentre scendeva le scale rovinando a terra. Dopo una mattinata cominciata con la lettura dei quotidiani e le telefonate con assessori e uffici del comune di Nusco, che Deguida per il secondo mandato consecutivo, dopo pranzo si e’ concesso un breve riposo prima di scendere al piano terra della sua abitazione per la consueta partita a carte con gli amici di sempre e per organizzare il lavoro della giornata successiva. E’ stata una ...

