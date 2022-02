Incendio traghetto | trovato vivo un passeggero | era sulla poppa Si cercano gli altri dispersi

(Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, 20 feb – Uno dei passeggeri delitaliano in fiamme al largo dell’isola greca di Corfù è statoed evacuato dall’imbarcazione in fiamme. Lo confermano fonti dell’Afp e dell’Ansa. L’uomo – un cittadino lituano, riferisce l’Agi -, è stato avvistato adella nave e ha preso contatto con i soccorritori, hanno detto le autorità greche senza fornire ulteriori dettagli., un dispersoLa conferma poi arriva dalla tv greca Skai che mostra una foto del sopravvissuto mentre scende dalle scalette della nave per raggiungere i soccorritori. La notizia, riferisce l’emittente televisiva greca, è stata confermata dal ministro della Navigazione, Yiannis ...

, si teme maxi - sversamento in mare. Sono dodici i dispersi Tutti hanno trovato posto sulle scialuppe? 'Assolutamente sì. Quando sono salito sul ponte non c'era più nessuno'. ...Uno dei 12 passeggeri dati per dispersi a bordo delEeuroferry Olympia andato a fuoco venerdì scorso a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia, è stato trovato vivo a poppa della nave ed è stato soccorso. Lo conferma la tv greca Skai che ...e centinaia di volte ha viaggiato a bordo del traghetto Euroferry Olimpia, otto solo nell’ultimo mese. Non era, per fortuna, a bordo quando c’è stato l’incendio del 18 febbraio: “Ma non mi sono ...(BrindisiReport) Ho caricato a bordo 244 persone, di cui una è il passeggero che abbiamo immediatamente portato a terra Incendio traghetto Corfù, il capitano intervenuto per primo: “Così abbiamo ...