Incendio traghetto Grecia-Italia | il racconto dei superstiti | “È stato dato l’allarme quando eravamo in cabina | abbiamo avuto paura”

Advertising

Agenzia_Ansa : Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA - TgLa7 : ++ Incendio #traghetto: trovato vivo uno dei passeggeri dispersi ++ Era a poppa della nave - MediasetTgcom24 : Incendio traghetto tra Grecia e Italia, trovato vivo uno dei dispersi #ministerodellatransizioneecologica… - mister_ricci : RT @Agenzia_Ansa: Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA https://t.c… - ilfattovideo : Incendio traghetto Grecia-Italia, il racconto dei superstiti: “È stato dato l’allarme quando eravamo in cabina, abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio traghetto

Roma, 20 feb 10:37 - Al momento lo scafo non dà evidenza di fratture o di cose che possano far pensare ci siano sversamenti. Ovviamente la priorità va alla...È arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'delEuroferry Olympia , andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a largo di Corfù. A bordo, secondo quanto riferisce la compagnia Grimaldi Lines, ci sarebbero in tutto 48 ...Si cercano i 12 dispersi vedi anche Incendio su un traghetto fra Brindisi e la Grecia. In particolare, due camionisti sono stati salvati nel tardo pomeriggio di ieri e poi portati in elicottero ...L’incendio si è propagato alle 4.12 da dentro il garage numero 3, devastando poi l’intero traghetto, che fa parte della compagnia Grimaldi Lines, che da Igoumenitsa era diretto a Brindisi. (Virgilio ...