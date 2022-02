Il primo voto: al via il premio nazionale “Nati per Leggere” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il primo voto può essere espresso già a tre anni e lo sperimenteranno le diverse giurie costituite nelle scuole – infanzia e prima classe della primaria – e nel presidio cittadino di Nati per Leggere, in occasione della XIII edizione del premio nazionale, Sezione Crescere con i libri. I bambini parteciperanno alla pari con genitori, educatori e docenti, esplorando i dieci albi illustrati finalisti. A fine marzo riceveranno una scheda per votare, molto simile a quella che troviamo nei seggi per le votazioni politiche, solo che al posto dei simboli dei partiti troveranno colorate copertine dei libri: un’esperienza di cittadinanza attiva fin dall’infanzia, perché non è mai troppo presto per far sentire la propria voce. Le preferenze raccolte a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilpuò essere espresso già a tre anni e lo sperimenteranno le diverse giurie costituite nelle scuole – infanzia e prima classe della primaria – e nel presidio cittadino diper, in occasione della XIII edizione del, Sezione Crescere con i libri. I bambini parteciperanno alla pari con genitori, educatori e docenti, esplorando i dieci albi illustrati finalisti. A fine marzo riceveranno una scheda per votare, molto simile a quella che troviamo nei seggi per le votazioni politiche, solo che al posto dei simboli dei partiti troveranno colorate copertine dei libri: un’esperienza di cittadinanza attiva fin dall’infanzia, perché non è mai troppo presto per far sentire la propria voce. Le preferenze raccolte a ...

