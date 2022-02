Il piano di Lamorgese per far fallire i referendum: niente election day, così il quorum rischia (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Salvini lo ha chiesto subito: accorpiamo voto per i referendum sulla giustizia e voto per le amministrative. Un modo per arrivare più facilmente al quorum del 50% degli elettori, obiettivo senza il quale il referendum sarebbe nullo. Lamorgese si è messa subito di traverso Ma la ministra Lamorgese, che non ci pensa proprio ad incoraggiare i futuri successi della Lega, si è messa subito di traverso. Il Fatto rivela che “fonti accreditate del ministero dell’Interno fanno sapere che l’orientamento è quello di non accorpare le due consultazioni. Il motivo è semplice: negli ultimi anni, per prassi, i governi hanno scelto date diverse per referendum ed elezioni proprio per evitare che una consultazione influenzi l’altra”. LEGGI ANCHE referendum, FdI sostiene solo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Salvini lo ha chiesto subito: accorpiamo voto per isulla giustizia e voto per le amministrative. Un modo per arrivare più facilmente aldel 50% degli elettori, obiettivo senza il quale ilsarebbe nullo.si è messa subito di traverso Ma la ministra, che non ci pensa proprio ad incoraggiare i futuri successi della Lega, si è messa subito di traverso. Il Fatto rivela che “fonti accreditate del ministero dell’Interno fanno sapere che l’orientamento è quello di non accorpare le due consultazioni. Il motivo è semplice: negli ultimi anni, per prassi, i governi hanno scelto date diverse pered elezioni proprio per evitare che una consultazione influenzi l’altra”. LEGGI ANCHE, FdI sostiene solo ...

