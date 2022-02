Il Paradiso delle Signore, trame dal 21 al 25 febbraio: il ritorno di Adelaide (Di domenica 20 febbraio 2022) Grandi novità e tanti intrighi sconvolgeranno gli equilibri al Paradiso delle Signore, nel corso della nuova settimana di programmazione. Le trame dal 21 al 25 febbraio rivelano che Tina sarà molto colpita dalla canzone Sandro ha scritto per lei. Poco dopo, Recalcati le proporrà di incidere il brano, senza cedere i diritti a Brivio e la giovane Amato accetterà. A questo punto, marito e moglie sembreranno finalmente riavvicinarsi. Intanto, dopo la confessione di Gemma, in casa Colombo tornerà la serenità, mentre Fiorenza e Dante andranno avanti con le loro losche macchinazioni. Romagnoli, inoltre, non smetterà di corteggiare Beatrice, ignara dei suoi intrighi. In seguito, Vittorio commissionerà a Stefania un articolo sulla nuova Legge per le Donne, mentre Agnese rientrerà a Milano e racconterà ai figli ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Grandi novità e tanti intrighi sconvolgeranno gli equilibri al, nel corso della nuova settimana di programmazione. Ledal 21 al 25rivelano che Tina sarà molto colpita dalla canzone Sandro ha scritto per lei. Poco dopo, Recalcati le proporrà di incidere il brano, senza cedere i diritti a Brivio e la giovane Amato accetterà. A questo punto, marito e moglie sembreranno finalmente riavvicinarsi. Intanto, dopo la confessione di Gemma, in casa Colombo tornerà la serenità, mentre Fiorenza e Dante andranno avanti con le loro losche macchinazioni. Romagnoli, inoltre, non smetterà di corteggiare Beatrice, ignara dei suoi intrighi. In seguito, Vittorio commissionerà a Stefania un articolo sulla nuova Legge per le Donne, mentre Agnese rientrerà a Milano e racconterà ai figli ...

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - PasqualeMarro : #IlParadisodelleSignore6 anticipazioni dal 21 al 25 febbraio - softyavel : ogni volta che fanno delle live mi sento così bene , ho una sensazione incredibile allo stomaco come se fossi in pa… - PaolaPaolin : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - saraamurolo_ : RT @giuliasenzanome: ma Maria finge di non conoscere la scaletta e fa dire a giulia che ballerà nel daytime perché ha paura anche del parad… -