Il Papa | ' Personale sanitario eroico nel tempo del Covid e tutti i giorni'

Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha omaggiato il personale sanitario a due anni dall'inizio della Pandemia. 'Oggi è la giornata nazionale del personale sanitario. Dobbiamo ...

Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha omaggiato ilsanitario a due anni dall'inizio della Pandemia. 'Oggi è la giornata nazionale delsanitario. Dobbiamo ...Ilall'Angelus ha ricordato che oggi è la Giornata nazionale delsanitario. "Dobbiamo ricordare tanti medici, infermiere e infermieri, volontari che stanno vicino agli ammalti, li curano, ...ROMA. Il Papa all'Angelus ha ricordato che oggi, 20 febbraio, è la Giornata nazionale del personale sanitario. "Dobbiamo ricordare tanti medici, infermiere e infermieri, volontari che stanno vicino ...li curano",ha det- to il Papa all'Angelus ringraziando il personale sanitario per "l'eroicità" mostrata "ai tempi del Covid" ma anche "tutti i giorni". Papa Francesco si è poi soffermato sul tema ...