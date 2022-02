Il Napoli: Insigne non partirà per Cagliari. Ha un affaticamento alla coscia destra (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Napoli ha diramato il report relativo all’allenamento del mattino. All’interno sono contenute, come sempre, anche notizie relative agli infortunati presenti in squadra. Ma a quelli già noti se ne aggiunge un altro: Lorenzo Insigne. Dalla nota del club si evince che il capitano ha riportato un affaticamento alla coscia destra durante la seduta mattutina. Non partirà per Cagliari con la squadra. Di seguito il testo del comunicato relativo a Insigne: “Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito ad un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilha diramato il report relativo all’allenamento del mattino. All’interno sono contenute, come sempre, anche notizie relative agli infortunati presenti in squadra. Ma a quelli già noti se ne aggiunge un altro: Lorenzo. Dnota del club si evince che il capitano ha riportato undurante la seduta mattutina. Nonpercon la squadra. Di seguito il testo del comunicato relativo a: “non prenderà partetrasferta diin seguito ad unaccusato nell’allenamento di questa ...

