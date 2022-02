Il Napoli è una cooperativa del gol: per Spalletti quattordici calciatori a segno (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci sono un nigeriano, un belga che dev’essere un po’ napoletano, uno scugnizzo di Frattamaggiore, un polacco e un macedone, un messicano e uno spagnolo, un macedone e tre italiani, un algerino e un senegalese. La felicità, in tutte le lingue del Mondo, è in questa Babele che Luciano Spalletti si è disegnato addosso. Sembra la canzone dei due liocorni, quella dell’Arca di Noé, invece è il racconto che l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa della cooperativa del gol costruita da Luciano Spalletti. Il Napoli è una squadra in cui segnano davvero tutti: quattordici calciatori a segno di cui quattro difensori. Hanno rallentato – rispetto alla scorsa stagione – Lozano e Politano, mancano i gol di Insigne che ne ha fatti sette ma sei sono su rigore però ci sono i gol ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci sono un nigeriano, un belga che dev’essere un po’ napoletano, uno scugnizzo di Frattamaggiore, un polacco e un macedone, un messicano e uno spagnolo, un macedone e tre italiani, un algerino e un senegalese. La felicità, in tutte le lingue del Mondo, è in questa Babele che Lucianosi è disegnato addosso. Sembra la canzone dei due liocorni, quella dell’Arca di Noé, invece è il racconto che l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delladel gol costruita da Luciano. Ilè una squadra in cui segnano davvero tutti:di cui quattro difensori. Hanno rallentato – rispetto alla scorsa stagione – Lozano e Politano, mancano i gol di Insigne che ne ha fatti sette ma sei sono su rigore però ci sono i gol ...

