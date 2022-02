Il Museo del Calcio e la Lega dei Collezionisti daranno vita a progetti condivisi (Di domenica 20 febbraio 2022) GLIEROIDELCalcio.COM – Ieri vi abbiamo dato notizia della presentazione del progetto della Lega dei Collezionisti al Presidente del Museo del Calcio Matteo Marani. Una splendida giornata in cui la platea riunita, tra le altre cose, ha tributato un grande applauso a Fino Fini e all’immensa eredità che ci ha lasciato, il Museo del Calcio da lui fortemente voluto. Oggi sul sito della FIGC, nella sezione al Museo dedicata, ci si riferisce ancora all’incontro di ieri, che viene definito “una giornata di confronto”. Un confronto in cui la deLegazione “è stata accolta da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio, che ha partecipato ai lavori e ha poi guidato i Collezionisti ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 20 febbraio 2022) GLIEROIDEL.COM – Ieri vi abbiamo dato notizia della presentazione del progetto delladeial Presidente deldelMatteo Marani. Una splendida giornata in cui la platea riunita, tra le altre cose, ha tributato un grande applauso a Fino Fini e all’immensa eredità che ci ha lasciato, ildelda lui fortemente voluto. Oggi sul sito della FIGC, nella sezione aldedicata, ci si riferisce ancora all’incontro di ieri, che viene definito “una giornata di confronto”. Un confronto in cui la dezione “è stata accolta da Matteo Marani, presidente della Fondazionedel, che ha partecipato ai lavori e ha poi guidato i...

Advertising

LuigiBrugnaro : ?? Musei aperti fino alle 22:00 in occasione del #CarnevaleVenezia2022! ??Aperture straordinarie dei Musei di Piazza… - visitmuve_it : CARNEVALE AL MUSEO ?? ?? In occasione del #CarnevaleVenezia2022, i Musei di Piazza San Marco e i Musei del Settecento… - fattoquotidiano : Celebrato sul sito del ministero il sacrario reggimento “Giovani Fascisti”-Africa settentrionale 1940/1943, a Ponti… - emanuelazuliani : RT @Andgasperini: L'incredibilmente realistica testa di bronzo di 2320 anni del re trace Seuthes III, ora ospitata al Museo Nazionale di Ar… - AntennaSud : “Le matinée domenicali”, al via la stagione concertistica del Museo Marta di Taranto -