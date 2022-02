Il Metropolitan Museum di New York compie 150 anni: è cambiato tutto ma non l’entusiasmo (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’incisione su legno pubblicata il 9 marzo 1872 sulla rivista Frank Leslie’s Weekly ricorda, a perenne memoria, la festa di inaugurazione del Metropolitan Museum of Art di New York al 681 di Fifth Avenue il 20 febbraio 1872. Molto è cambiato da quella perenne incisione e tutto si è progressivamente ingrandito, divenendo un indiscutibile punto di riferimento mondiale. Come sempre gli anniversari costituiscono l’occasione per attualizzare l’importanza di tali strutture alla luce anche dei cambiamenti intorno alle vicende connesse all’arte o più in generale alle collezioni. In questo 150esimo compleanno è interessante scoprirne le storie conosciute e quelle rimaste ancora da scoprire in un luogo nel quale tutte le epoche sono rappresentate da mirabili opere che catturano lo sguardo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’incisione su legno pubblicata il 9 marzo 1872 sulla rivista Frank Leslie’s Weekly ricorda, a perenne memoria, la festa di inaugurazione delof Art di Newal 681 di Fifth Avenue il 20 febbraio 1872. Molto èda quella perenne incisione esi è progressivamente ingrandito, divenendo un indiscutibile punto di riferimento mondiale. Come sempre gliversari costituiscono l’occasione per attualizzare l’importanza di tali strutture alla luce anche dei cambiamenti intorno alle vicende connesse all’arte o più in generale alle collezioni. In questo 150esimo compleanno è interessante scoprirne le storie conosciute e quelle rimaste ancora da scoprire in un luogo nel quale tutte le epoche sono rappresentate da mirabili opere che catturano lo sguardo e ...

Accadde oggi 1872 a New York viene inaugurato il Metropolitan Museum

Le stele del Mupre al British Museum nella mostra su Stonehenge uno dei più prestigiosi e visitati musei al mondo: il British Museum, dopo il Louvre di Parigi, il Metropolitan a New York e i Musei Vaticani, ospita circa sei milioni di visitatori l'anno.

On This Day: Metropolitan Museum of Art opens in NYC In 1872, the Metropolitan Museum of Art opened in New York City.

20 Febbraio 1872: viene inaugurato il MET di New York Il 20 febbraio 1872 viene inaugurato a New York il Metropolitan Museum of Art, uno dei musei più grandi ed importanti degli Stati Uniti tanto da essere inserito nel1986 nella lista dei National

