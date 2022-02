Il messaggio di Chiariello | “Cari giocatori del Napoli | facite l’uommene”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il giornalista Umbertonel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21 è intervenuto con il suo consueto editoriale, commentando gli ultimi risultati del campionato, favorevoli al. Queste le sue parole: “I risultati di questo turno di campionato si potevano solo immaginare. La vittoria della Juventus era scontata, quindi il pareggio è una comodità. Il Sassuolo ha dato una lezione di calcio all’Inter, che sta perdendo pezzi e punti. Senza Brozovic, il centrocampo non si riconosce“. FOTO: Getty Images, Brozovic “Il campionato è aperto. Ilva a Cagliari, ma è perseguitato dalla malasorte: infortuni uno dietro l’altro. La responsabilità o è dei medici e dei dirigenti o abbiamo bisogno delle benedizioni. Fabian non giocherà e lo stesso vale per Osimhen e Insigne. Spalletti potrebbe provare la ...

Umbertoparla di Napoli Inter post partita. 'Il Napoli deve fare un miracolo nel girone di ... Oggi abbiamo visto che al Napoli il pareggio é andato bene alla fine con unchiaro, se ...Micheleè un cittadino barlettano di 42 anni che da sempre è stato un uomo di sport. Cresciuto in ... sogno di diventare una calciatore importante, origini meridionali; sino alche ...“Per chi non vuole capire o vedere…” ha scritto Chiariello. Un messaggio forse per Spalletti? Il tecnico del Napoli, infatti, continua a puntare su Ospina che dà garanzie anche per quanto riguarda il ...