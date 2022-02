Il lascito di Mani Pulite, quella sete di rivalsa e il populismo giudiziario (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono passati trent’anni dal giorno (17 febbraio 1992) in cui venne arrestato Mario Chiesa. Si staccò allora la slavina che avrebbe travolto e seppellito la Prima Repubblica, lasciando sul terreno tramortiti, ma purtroppo, anche morti veri. Accolta da un tripudio generale, l’operazione giudiziaria «Mani Pulite» indusse a sperare che fosse venuto il tempo perché prosperasse la «buona politica». Abbiamo atteso per trent’anni che la fausta profezia divenisse realtà. Inutilmente. Non è scomparsa la piaga della corruzione. Non è mai andata a regime la promessa salvifica della «democrazia dell’alternanza». Siamo invece a un passo dalla resurrezione della «democrazia del proporzionale». Con una differenza, di non poco conto, rispetto alla Prima Repubblica. Non ci sono più i partiti di una volta, tanto meno i politici di una volta. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono passati trent’anni dal giorno (17 febbraio 1992) in cui venne arrestato Mario Chiesa. Si staccò allora la slavina che avrebbe travolto e seppellito la Prima Repubblica, lasciando sul terreno tramortiti, ma purtroppo, anche morti veri. Accolta da un tripudio generale, l’operazione giudiziaria «» indusse a sperare che fosse venuto il tempo perché prosperasse la «buona politica». Abbiamo atteso per trent’anni che la fausta profezia divenisse realtà. Inutilmente. Non è scomparsa la piaga della corruzione. Non è mai andata a regime la promessa salvifica della «democrazia dell’alternanza». Siamo invece a un passo dalla resurrezione della «democrazia del proporzionale». Con una differenza, di non poco conto, rispetto alla Prima Repubblica. Non ci sono più i partiti di una volta, tanto meno i politici di una volta.

