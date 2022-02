“Il giro nel mondo in 80 giorni”, gli immeritati Oscar ad un film scanzonato (Di domenica 20 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio all’indietro nel tempo alla scoperta di un film che ha trionfato agli Oscar in maniera immeritata. Parleremo di un giro del mondo, di incredibile strategie produttive e di uno scaltro impresario teatrale. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Il giro nel mondo in 80 giorni” di Michael Anderson “Lo spirito di un venditore ambulante e l’ambizione smodata di un Napoleone” Queste le doti, secondo il critico John Chapman, di Mike Todd il cui grande lavoro fu alla base della realizzazione di “Il giro del mondo in 80 giorni”. Un film che deve la sua enorme fortuna alla strategia di questo impresario teatrale all’esordio come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio all’indietro nel tempo alla scoperta di unche ha trionfato agliin maniera immeritata. Parleremo di undel, di incredibile strategie produttive e di uno scaltro impresario teatrale. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Ilnelin 80” di Michael Anderson “Lo spirito di un venditore ambulante e l’ambizione smodata di un Napoleone” Queste le doti, secondo il critico John Chapman, di Mike Todd il cui grande lavoro fu alla base della realizzazione di “Ildelin 80”. Unche deve la sua enorme fortuna alla strategia di questo impresario teatrale all’esordio come ...

