Il giovane Volpato protagonista con la Roma | poi rivela | “Il mio idolo ha giocato nel Napoli”

Il gol realizzato in Roma-Verona l'ha resto il calciatore più giovane ad andare in gol in questo campionato: lui è Cristian Volpato, centrocampista classe 2003 proveniente dal settore giovanile giallorosso. Il calciatore ha poi rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn a fine gara, rivelando alcuni retroscena molto interessanti, tra cui il suo idolo calcistico: Che emozioni provi?"Sono molto contento per aver segnato oggi, ma mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita e provare a inventare qualcosa. Va bene così". Che ruolo preferisci?"Il mio ruolo è trequartista, da sempre, da ragazzino, ma posso giocare anche da numero otto". Di quale calciatore eri innamorato da ragazzino?"Era Maradona, il mio idolo".

