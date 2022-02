Il Giornale: Vlahovic, l’ambiente Juventus ha l’ansia da brusco risveglio (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’1-1 col Torino, la sostituzione, e le parole di Allegri, è scoppiato il caso Vlahovic. Ne scrive anche Il Giornale che ricorda: Vlahovic era diventato uno dei più veloci debuttanti di sempre in maglia bianconera ad andare in gol: in 90 anni di serie A solo Higuain era stato più rapido. Così è scoppiata la Vlahovic-mania, dettata dalla convinzione che un uomo solo avrebbe potuto cambiare la Signora sgangherata di questa stagione. Ma sono bastate soltanto altre due partite per far scattare l’ansia da brusco risveglio. Sfide in cui non ha più beccato palla, facendo già cambiare l’umore ai tifosi juventini. Vlahovic fenomeno o giocatore normale? La verità, come sempre, sta nel mezzo. E soprattutto sta nel gioco di Allegri che rischia già di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’1-1 col Torino, la sostituzione, e le parole di Allegri, è scoppiato il caso. Ne scrive anche Ilche ricorda:era diventato uno dei più veloci debuttanti di sempre in maglia bianconera ad andare in gol: in 90 anni di serie A solo Higuain era stato più rapido. Così è scoppiata la-mania, dettata dalla convinzione che un uomo solo avrebbe potuto cambiare la Signora sgangherata di questa stagione. Ma sono bastate soltanto altre due partite per far scattareda. Sfide in cui non ha più beccato palla, facendo già cambiare l’umore ai tifosi juventini.fenomeno o giocatore normale? La verità, come sempre, sta nel mezzo. E soprattutto sta nel gioco di Allegri che rischia già di ...

