Il compleanno di Millie Bobby Brown e gli altri gossip del weekend

Advertising

hesitatekk : @JUSTFVR3NDS ma poi non ho capito è il compleanno di millie - lovneer93 : a me si è spezzato un po' il cuoricino quando ho scoperto che ne finn ne sadie erano al compleanno di millie ieri sera - luciferdeckerrr : @anitnelav63 tantissimi auguri valeeee?????? da notare che il tu compleanno è il giorno dopo quello di millie???? - Iousafe : la prima volta che ho parlato con sofia è stata al compleanno di millie ?????? - Andreabott : ho appena scoperto che Millie Bobby Brown è 2004...sono scioccato, non avrei mai detto che fosse 2004, comunque ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Millie

Cinematographe.it - FilmIsNow

Come on, Barbie, let's go party! Jake Bongiovi ha postato su Instagram una foto in compagnia diBobby Brown e ha scritto: "BuonBarbie Ily!" . E la protagonista di Stranger Things ...BuonBobby Brown ! La giovane attrice, che ha ottenuto popolarità e successo grazie alla serie tv Netflix Stranger Things , taglia oggi un traguardo importantissimo, ovvero quello dei ...Millie Bobby Brown, la Undici di Stranger Things, ha compiuto i 18 anni. E festeggiato in un club esclusivo di Londra insieme al fidanzato Jacob Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi. La star ...Come on, Barbie, let's go party! Jake Bongiovi ha postato su Instagram una foto in compagnia di Millie Bobby Brown e ha scritto: "Buon compleanno Barbie Ily!". E la protagonista di Stranger Things ...