Il Cantante Mascherato | eliminato il Cavalluccio Marino e il web si rivolta | “E’ assurdo che …”

È andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio 2022 su Rai 1 una nuova e divertente puntata de Il Cantante Mascherato. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto da Milly Carlucci all'interno del quale diversi artisti partecipano mettendo in mostra le proprie doti canore. La particolarità di tale trasmissione è proprio legata alla maschera indossata da tali artisti per potersi mascherare e quindi nascondere la propria identità. Due sono stati gli eliminati della puntata ovvero la maschera Aquila sotto la quale si nascondeva Alba Parietti e la maschera Cavalluccio Marino sotto la quale invece si nascondeva Cristina D'Avena. Proprio l'eliminazione di quest'ultima maschera ha fatto tanto discutere, e nello specifico ad intervenire lamentandosi è stato proprio il pubblico.

