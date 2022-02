Il Cantante mascherato | Caterina Balivo crede che Medusa sia Bianca Guaccero e in diretta le rivolge parole che lasciano tutti a bocca aperta

Leggi su cityroma

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de Il, il programma condotto da Milly Carlucci. Come sempre non sono mancati i momenti di grande divertimento, di gioia, di spettacolo ma anche di tensione. In giuria non poteva mancare, la conduttrice che in questi anni è stata presente in tv ed ha condotto dei programmi molto importanti andati in onda sui principali Canali Rai. Ad ogni modo, sembra che in questi anni sia nata una sorta di rivalità tra, rivalità che molto probabilmente ha smesso di esistere proprio nella serata di ieri. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto in passato e soprattutto cosa è accaduto nella puntata di ieri del programma di Milly ...