Il Barcellona non sente la stanchezza: schiantato il Valencia, s’è sbloccato Aubameyang (Di domenica 20 febbraio 2022) È leggenda metropolitana che dopo gli impegni europei (in particolare quelli del giovedì) sia praticamente impossibile vincere le partite. Manca la “settimana tipo”, la settimana di allenamento, e la stanchezza dopo il dispendio di energie della sfida infrasettimanale si fa sentire. Il Barcellona oggi ha dimostrato per l’ennesima volta le dimensioni di questa balla, schiantando il Valencia al Mestalla in una trasferta che si preannunciava insidiosa dopo l’intenso pareggio del Camp Nou contro il Napoli di Spalletti. 1-4 il risultato finale di una partita mai in bilico, che alla fine del primo tempo i blaugrana vincevano per 0-3. Xavi ha mischiato le carte, ha buttato dentro Dembelé che aveva convinto nei minuti concessi giovedì, ha rilanciato Gavi (uscito con un problemino fisico di poco conto) e Busquets, ha recuperato Araujo e ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) È leggenda metropolitana che dopo gli impegni europei (in particolare quelli del giovedì) sia praticamente impossibile vincere le partite. Manca la “settimana tipo”, la settimana di allenamento, e ladopo il dispendio di energie della sfida infrasettimanale si fa sentire. Iloggi ha dimostrato per l’ennesima volta le dimensioni di questa balla, schiantando ilal Mestalla in una trasferta che si preannunciava insidiosa dopo l’intenso pareggio del Camp Nou contro il Napoli di Spalletti. 1-4 il risultato finale di una partita mai in bilico, che alla fine del primo tempo i blaugrana vincevano per 0-3. Xavi ha mischiato le carte, ha buttato dentro Dembelé che aveva convinto nei minuti concessi giovedì, ha rilanciato Gavi (uscito con un problemino fisico di poco conto) e Busquets, ha recuperato Araujo e ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona non L'AVVERSARIO - Napoli ospite del Cagliari all'Unipol Domus Gli uomini di Luciano Spalletti non possono permettersi passi falsi e giungono alla sfida dopo ... Da valutare Fabian Ruiz dopo la brutta botta avuta in partita con il Barcellona , ci sarà Demme a ...

Inter, finalmente due rinnovi a un passo: tifosi al settimo cielo Se per Brozovic non ci sono mai stati enormi dubbi (se non un tentativo in extremis del Barcellona ), il prossimo rinnovo di Ivan Perisic rappresenta una vittoria per tutti, dalla società all'...

"Non solo il Barcellona, anche l'Arsenal vuole Fabian Ruiz" Corriere dello Sport Liga: poker Barcellona a Valencia, frenata Siviglia e Real in fuga Frena invece il Siviglia che non va oltre l’1-1 in trasferta con l’Espanyol e scivola a sei punti dal Real Madrid capolista, mandando in fuga la squadra di Ancelotti. Tutto facilissimo per il ...

Napoli senza Insigne ma vuole vincere a Cagliari agganciando i rossoneri a 56 punti in un calendario che poi non fa sconti: dopo la sfida con i sardi arrivano tre partite da brividi di seguito: il ritorno con il Barcellona (su cui è stata riaperta ...

