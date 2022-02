Ibrahimovic verso il recupero: «Voi dormite, io lavoro» – VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Ibrahimovic verso il recupero: «Voi dormite, io lavoro». Per l’attaccante svedese si avvicina il rientro Attraverso i propri canali social, Zlatan Ibrahimovic ha condiviso un nuovo VIDEO che lo vede al lavoro, in attesa di poter tornare in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) Lo svedese giorno giorno sta recuperando dall’infiammazione al tendine d’Achille. Il suo obiettivo è quello di essere pronto le la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)il: «Voi, io». Per l’attaccante svedese si avvicina il rientro Attrai propri canali social, Zlatanha condiviso un nuovoche lo vede al, in attesa di poter tornare in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatan) Lo svedese giorno giorno sta recuperando dall’infiammazione al tendine d’Achille. Il suo obiettivo è quello di essere pronto le la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : ????? Ripresa degli allenamenti stamattina a #Milanello dopo due giorni di pausa. #Lazetic prosegue nel programma di… - sportli26181512 : Gazzetta - Ibra verso il recupero: tra oggi e domani si allena in campo: La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle… - MilanNewsit : SIAMO ORA IN DIRETTA! ENTRA E PARLA CON NOI! Verso #SalernitanaMilan: #Kessie trequartista? Rinnovi: vicini in tre… - ACMilanInside_ : ???? AGGIORNAMENTI DA MILANELLO ???? ??? IBRAHIMOVIC: verso il derby ??? #acm #acmilan #milanello #allenamento… - MarcoVanMilan : RT @AntoVitiello: ????? Ripresa degli allenamenti stamattina a #Milanello dopo due giorni di pausa. #Lazetic prosegue nel programma di lavor… -