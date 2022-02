I tifosi post Salernitana – Milan non nascondono l’entusiasmo per il risultato raggiunto (Di domenica 20 febbraio 2022) di Armando Senatore Ancor prima di entrare in campo, l’obiettivo per i tifosi era pareggiare almeno, per dimostrare che la Salernitana lotterà fino alla fine per restare in serie A. “La partita non poteva essere una passeggiata, sicuramente la squadra può contare sulla nuova dirigenza, il nuovo allenatore e i nuovi arrivati”, ha infatti dichiarato il signor Senatore. Merito in qualche modo resta anche dei tifosi che danno quella carica in più alla squadra: “La tifoseria gioca un ruolo importante in questa partita, il calore e l’entusiasmo che gli spettatori hanno in ogni partita dà un contributo fondamentale alla squadra e la tifoseria Salernitana è quella carta in più che può dare la svolta al campionato e alle successive partite”, ha infatti aggiunto Senatore. “La prestazione della squadra è ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) di Armando Senatore Ancor prima di entrare in campo, l’obiettivo per iera pareggiare almeno, per dimostrare che lalotterà fino alla fine per restare in serie A. “La partita non poteva essere una passeggiata, sicuramente la squadra può contare sulla nuova dirigenza, il nuovo allenatore e i nuovi arrivati”, ha infatti dichiarato il signor Senatore. Merito in qualche modo resta anche deiche danno quella carica in più alla squadra: “La tifoseria gioca un ruolo importante in questa partita, il calore eche gli spettatori hanno in ogni partita dà un contributo fondamentale alla squadra e la tifoseriaè quella carta in più che può dare la svolta al campionato e alle successive partite”, ha infatti aggiunto Senatore. “La prestazione della squadra è ...

