I cani della Nazionale di Agility protagonisti in tv: ecco quando

Domenica 20 febbraio in onda su Rete4 alle 10.50 una nuova puntata di "Dalla parte degli animali". Si parlerà anche del Boston Terrier di Giuseppe Brindisi e dei rapaci salvati dal Cras "Stella del Nord" di Leidaa Lo sparviero José, i gheppi Geppi e Mario, una poiana impallinata e tanti altri rapaci salvati ogni giorno dai veterinari e dai volontari del Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Poi gli strepitosi cani atleti della squadra Nazionale di Agility, che scalda i muscoli per i prossimi mondiali, in Olanda. Invece Peppino, il Boston terrier del noto giornalista Giuseppe Brindisi non ha mai vinto niente. ma, simpatico com' è, sa benissimo come attirare su di sé tutta l'attenzione. Sono alcune delle storie avvincenti nella prossima puntata di "Dalla parte degli animali".

