I Biancorossi delle Asturie

(Di domenica 20 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) – Gijon è la cittadina più popolata del Principatouna comunità autonoma della Spagna settentrionale. Da questa cittadina affacciata sul mare parte la leggenda dell’omonima squadra che indossa i colori bianco e rosso per ricordare le stesse tonalità presenti nelle insegne cittadine. Per ricordare le gesta di questa squadra, presentiamo oggi uno stupendo gagliardetto risalente ad un incontro del massimo campionato spagnolo che si disputò il 28 gennaio del 1945. Quel giorno, mentre in tutto il mondo ancora si combatteva la Seconda Guerra Mondiale, scesero in campo, per una partita valevole per la Liga spagnola, icontro il Valencia, in quel periodo unapiù forti squadre spagnole che conquistò in quegli anni per numerose volte il titolo di Campione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Biancorossi delle

... si è poi imposta di misura per 1 - 0 sul campo della Turris per 1 - 0, ma idi Bari ... I corallini campani sono in difficoltà a causatre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere ...Dopo aver riportato la calma nessuno degli ultras è stato fermato ma tutti sono stati accompagnati all'ingressorispettive curve per seguire la partita. Quanto avvenuto, rende sempre noto la ...Biancorossi che riescono così a difendere il primo posto dagli attacchi delle inseguitrici. La partita però inizia in salita per la capolista. Al 7’ infatti Vespa viene atterrato in area e si guadagna ...I biancorossi oggi, ore 17.30, affrontano in una partita d’alta classifica la terza della classe. In Romagna squadra al completo Il Manuzzi per continuare a sognare. La Vis Pesaro oggi, ore 17.30, ...