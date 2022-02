Hockey pista | Serie A1 | Sarzana mette ko il Trissino! Lodi e Bassano vincenti

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Un sabato sera per certi versi rivelatore. LaA1 diha vissuto la 19esima giornata della stagione regolare 2021-2022: andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa del posticipo di domenica pomeriggio (h 18) fra Correggio e Forte dei Marmi. La notizia principale è sicuramente rappresentata dalla prima sconfitta in questa annata del Trissino capolista, che in casa delè caduto per 6-4. Alle spalle dei veneti, che comunque rimangono saldamente primi in classifica, ecco il “sodalizio” rappresentato dal, capace di ottenere un rotondo 0-7 in casa del Sandrigo, e dal, affermatosi 1-3 sulladel Valdagno; in questo momento le inseguitrici più accreditate di Pinto e soci. Last but not least, altri tre risultati: il pareggio ...