Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia piega la Russia e conquista il primo oro olimpico della sua storia (Di domenica 20 febbraio 2022) La “prima volta” non si scorda mai. La Finlandia, infatti, si mette al collo la medaglia d’oro del torneo maschile di Hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e coglie il primo titolo con i Cinque Cerchi della propria storia. Fino a questo momento, infatti, gli scandinavi avevano in bacheca 2 argenti e 4 bronzi, ma oggi hanno davvero meritato il trionfo. L’atto conclusivo del torneo non ha certo lesinato in fatto di emozioni, come dopotutto l’intero percorso nel suo complesso, con la Russia che si è portata in vantaggio ma, con il passare del tempo, gli scandinavi hanno dimostrato di essere superiori in ogni aspetto del gioco. Il 2-1 finale, quindi, sancisce il successo finlandese, mentre i rivali si mangiano ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) La “prima volta” non si scorda mai. La, infatti, si mette al collo la medaglia d’oro del torneo maschile disudei Giochi Olimpici invernali die coglie iltitolo con i Cinque Cerchipropria. Fino a questo momento, infatti, gli scandinavi avevano in bacheca 2 argenti e 4 bronzi, ma oggi hanno davvero meritato il trionfo. L’atto conclusivo del torneo non ha certo lesinato in fatto di emozioni, come dopotutto l’intero percorso nel suo complesso, con lache si è portata in vantaggio ma, con il passare del tempo, gli scandinavi hanno dimostrato di essere superiori in ogni aspetto del gioco. Il 2-1 finale, quindi, sancisce il successo finlandese, mentre i rivali si mangiano ...

