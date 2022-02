Highlights e gol Pistoiese-Carrarese 3-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glied i gol di3-0, sfida valida per la ventottesima giornata del girone B della. Tutto sorprendentemente facile per i padroni di casa, che dominano le operazioni sin dall’inizio e schiantano gli avversari. Le prime due reti arrivano nel primo tempo grazie a Sottini e Di Massimo. Nella ripresa, poi, ci pensa Martina, su assist del capitano Vano, a chiudere definitivamente i giochi in favore della sua squadra. Deludente la prestazione della formazione ospite, che non è quasi mai riuscita ad impensierire i pali difesi da Seculin. Per gli uomini di Di Natale si tratta di una grande occasione persa per poter compiere un bel balzo verso le zone nobili della classifica. SportFace.

Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Modena che, grazie a questa vittoria, si porta momentaneamente in prima posizione in attesa della gara della ...