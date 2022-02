Highlights e gol Leeds-Manchester United 2-4: Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Leeds-Manchester United 2-4, sfida valevole per la ventiseiesima giornata della Premier League 2021/2022. Sembra tutto in discesa per la formazione ospite, che chiude il primo tempo sopra di due gol grazie alle marcature di Maguire e Bruno Fernandes. Nella ripresa, però, arriva un’incredibile reazione dei padroni di casa, che nell’arco di due minuti completano un clamoroso aggancio. Ad accorciare le distanze è Rodrigo, che con il suo tiro cross velenosissimo beffa De Gea. A seguire è il turno di Raphinha, che da due passi infila in rete un cross basso proveniente dalla sinistra. A venti minuti dalla fine ci pensa Fred a rimettere le cose a posto per i Red Devils. Quest’ultimo viene ben servito ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glied i gol di2-4, sfida valevole per la ventiseiesima giornata della. Sembra tutto in discesa per la formazione ospite, che chiude il primo tempo sopra di due gol grazie alle marcature di Maguire e Bruno Fernandes. Nella ripresa, però, arriva un’incredibile reazione dei padroni di casa, che nell’arco di due minuti completano un clamoroso aggancio. Ad accorciare le distanze è Rodrigo, che con il suo tiro cross velenosissimo beffa De Gea. A seguire è il turno di Raphinha, che da due passi infila in rete un cross basso proveniente dalla sinistra. A venti minuti dalla fine ci pensa Fred a rimettere le cose a posto per i Red Devils. Quest’ultimo viene ben servito ...

