Gravina: «Rinvio Serie A per la Nazionale? Situazione complicata» (Di domenica 20 febbraio 2022) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del possibile Rinvio della Serie A per concedere più spazio alla Nazionale Ai microfoni di 90? minuto, Gabriele Gravina ha parlato del possibile stop della Serie A per consentire alla Nazionale di prepararsi al meglio per gli spareggi Mondiali. LE PAROLE – «Ne stiamo parlando da diverso tempo, così come hanno fatto anche le altre Federazioni coinvolte in questi spareggi. La nostra Nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida, ma per il Rinvio è una Situazione complicata. Forse possiamo dare qualche giorno in più all'Italia con qualche anticipo e qualche posticipo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

