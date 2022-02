Grande Fratello Vip, bacio “hot” tra Delia Duran e Soleil Sorge. Alex Belli: “Ma che cavolo…”. Poi finiscono tutti e tre in sauna (Di domenica 20 febbraio 2022) Se pensavate che il Grande Fratello Vip avesse già toccato il fondo, quanto successo nelle ultime ore vi farà ricredere. Tanto che sui social sempre più persone invocano la chiusura del programma di Canale 5. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel reality. Da qualche tempo i riflettori sono puntati sul triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: neanche a dirlo, proprio loro sono i protagonisti di quanto successo nella Casa più spiata d’Italia sabato 19 febbraio. I concorrenti del Gf Vip hanno organizzato per la serata un festa in maschera con dj set e alcol a fiumi: è stato così che ad un certo punto è scattato un bacio appassionato tra Delia e Soleil. Le due stavano discutendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Se pensavate che ilVip avesse già toccato il fondo, quanto successo nelle ultime ore vi farà ricredere. Tanto che sui social sempre più persone invocano la chiusura del programma di Canale 5. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel reality. Da qualche tempo i riflettori sono puntati sul triangolo tra: neanche a dirlo, proprio loro sono i protagonisti di quanto successo nella Casa più spiata d’Italia sabato 19 febbraio. I concorrenti del Gf Vip hanno organizzato per la serata un festa in maschera con dj set e alcol a fiumi: è stato così che ad un certo punto è scattato unappassionato tra. Le due stavano discutendo ...

