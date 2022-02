Gran Bretagna, la Regina Elisabetta (95 anni) positiva al Covid: “Sintomi lievi” (Di domenica 20 febbraio 2022) La sovrana al momento manifesta solo un raffreddore e ha mandato un messaggio di congratulazioni agli atleti del Team britannico alle Olimpiadi. Il suo staff annuncia che la sovrana continuerà a lavorare, pur in isolamento, dal castello di Windsor. Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) La sovrana al momento manifesta solo un raffreddore e ha mandato un messaggio di congratulazioni agli atleti del Team britco alle Olimpiadi. Il suo staff annuncia che la sovrana continuerà a lavorare, pur in isolamento, dal castello di Windsor.

