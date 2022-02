Gomis | «Ho scelto il Senegal dopo aver visto i luoghi dove ammassavano gli schiavi destinati all’America»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 febbraio 2022) Specchio intervista Alfred, portiere del Rennes, in Francia. Gioca nella nazionale, con ildi Koulibaly. Con lui ha vinto la Coppa d’Africa. Una storia singolare, la sua: aveva solo tre anni quando la famiglia si trasferì a Cuneo. Consiglia libri da leggere su Instagram, sono in tanti a seguirlo. Racconta come iniziò a giocare a calcio. «Una partitella giocata in strada sotto casa, due magliette arrotolate per delimitare la porta: passa un osservatore del Cuneo, chiede a me e ad altri bimbi di partecipare a un provino. Avevo cinque anni e volevo stare in attacco, fare i gol e non impedirli». Crescendo, invece, ha seguito la tradizione di famiglia. Ha quattro fratelli, tutti portieri. «A papà Charles era capitato di giocare in porta, in realtà accarezzò come difensore il sogno del calcio europeo: lasciò ilper fare ...