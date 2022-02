Giustizia sociale: la globalizzazione ha fallito? (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 20 febbraio è la Giornata mondiale della Giustizia sociale 2022 e per parlare non si può non partire dall’analisi del fenomeno disuguaglianza economica. Da tempo assistiamo ad una crescita che è tutto fuorché inclusiva. Circa l’82% dell’incremento di ricchezza globale negli ultimi anni è finito nelle casseforti dell’1% più ricco della popolazione, mentre la metà più povera del mondo ha avuto lo 0%. La globalizzazione aveva promesso benessere, una maggiore inclusione nel processo economico da parte di tutti. Con le sue infinite catene di valore sparse in tutto il globo e la progressiva integrazione dei mercati prometteva di redistribuire ricchezza e competenze più equamente in tutto il mondo. Ma con i dati alla mano la realtà ci racconta un’altra storia. Un sistema economico artificiale ed iniquo che concentra sempre di più la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 20 febbraio è la Giornata mondiale della2022 e per parlare non si può non partire dall’analisi del fenomeno disuguaglianza economica. Da tempo assistiamo ad una crescita che è tutto fuorché inclusiva. Circa l’82% dell’incremento di ricchezza globale negli ultimi anni è finito nelle casseforti dell’1% più ricco della popolazione, mentre la metà più povera del mondo ha avuto lo 0%. Laaveva promesso benessere, una maggiore inclusione nel processo economico da parte di tutti. Con le sue infinite catene di valore sparse in tutto il globo e la progressiva integrazione dei mercati prometteva di redistribuire ricchezza e competenze più equamente in tutto il mondo. Ma con i dati alla mano la realtà ci racconta un’altra storia. Un sistema economico artificiale ed iniquo che concentra sempre di più la ...

Advertising

vaticannews_it : #20febbraio #SocialJusticeDay: ridurre il lavoro in nero per diminuire le disuguaglianze @UN Leggi tutto ??… - ManlioDS : #20febbraio: #GiornataMondialeDellaGiustiziaSociale per combattere povertà, marginalità, esclusione sociale e disoc… - chetempochefa : Questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre vi aspetta la vice-presidente dell’Emilia Romagna, @ellyesse, dal 1… - Lanceros7 : RT @ManlioDS: #20febbraio: #GiornataMondialeDellaGiustiziaSociale per combattere povertà, marginalità, esclusione sociale e disoccupazione.… - Paoloboi69 : RT @ManlioDS: #20febbraio: #GiornataMondialeDellaGiustiziaSociale per combattere povertà, marginalità, esclusione sociale e disoccupazione.… -