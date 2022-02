Giovanni Malagò, il voto alla spedizione italiana a fine Olimpiadi invernali (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala il sipario dopo un mesetto di attività sulle Olimpiadi invernali 2022 che si sono svolte in quel di Pechino, in Cina. La spedizione azzurra ha reso onore alla bandiera tricolore portandosi a casa ben diciassette medaglie, divise tra i tre allori in palio in tutte le gare disputate. Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è espresso sul risultato degli azzurri dando un voto complessivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici dell’Italia. Giovanni Malagò: “Un bel 7 e mezzo, siamo stati bravi!” Ecco le parole del presidente del CONI nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi invernali di Pechino 2022: “Il voto, secondo me, è un 7 e mezzo: siamo stati bravi. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala il sipario dopo un mesetto di attività sulle2022 che si sono svolte in quel di Pechino, in Cina. Laazzurra ha reso onorebandiera tricolore portandosi a casa ben diciassette medaglie, divise tra i tre allori in palio in tutte le gare disputate., presidente del CONI, si è espresso sul risultato degli azzurri dando uncomplessivopartecipazione ai Giochi Olimpici dell’Italia.: “Un bel 7 e mezzo, siamo stati bravi!” Ecco le parole del presidente del CONI nella conferenza stampa di chiusura dei Giochidi Pechino 2022: “Il, secondo me, è un 7 e mezzo: siamo stati bravi. La ...

Advertising

sportal_it : Pechino 2022, Giovanni Malagò: 'Italia da sette e mezzo' - LIRRIVERENTE3 : Giovanni Malagò: “Spedizione da record, multidisciplinari come nessuno. Più bravi a vincere medaglie che gli ori” - peterkama : Giovanni Malagò: “Spedizione da record, multidisciplinari come nessuno. Più bravi a vincere medaglie che gli ori” - zazoomblog : Giovanni Malagò: “Spedizione da record multidisciplinari come nessuno. Mancano gli ori? Ci riflettiamo” -… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, Malagò promuove l'Italia: 'Bravi, Giochi da 7 e mezzo': Tempo di bilanci in casa Italia al ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Giovanni Malagò: 'Spedizione da record, multidisciplinari come nessuno. Più bravi a vincere medaglie che gli ori' Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un suo primo bilancio a Casa Italia, prima della Cerimonia di Chiusura (alle ore 13.00 italiane) durante la quale ci sarà il passaggio di testimone a ...

Pechino 2022: l'Italia chiude a 17 medaglie, il voto di Malagò La spedizione azzurra a Pechino 2022 si conclude con 17 medaglie complessive. Nel team event, ultimo atto dello sci alpino, l'Italia si ferma ai quarti fi finale. Giovanni Malagò soddisfatto dei risultati conquistati. Pechino 2022, Italia fuori ai quarti nel team event Nell'ultima occasione per incrementare il bottino dello sci azzurro, l'Italia si ferma ai ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli , Presidente del Coni, ha tracciato un suo primo bilancio a Casa Italia, prima della Cerimonia di Chiusura (alle ore 13.00 italiane) durante la quale ci sarà il passaggio di testimone a ...La spedizione azzurra a Pechino 2022 si conclude con 17 medaglie complessive. Nel team event, ultimo atto dello sci alpino, l'Italia si ferma ai quarti fi finale.soddisfatto dei risultati conquistati. Pechino 2022, Italia fuori ai quarti nel team event Nell'ultima occasione per incrementare il bottino dello sci azzurro, l'Italia si ferma ai ...