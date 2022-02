Giornata storta per il nuovo arrivato Boga, male anche il centrocampo (Di domenica 20 febbraio 2022) Musso 6 : Sul gol di Piatek non ha colpe. Poi ordinaria amministrazione. Toloi 5 : Sottil gli fa solletico, manca la diagonale su Piatek che costa il vantaggio viola. Innervosito fa il gioco di Doveri che trasforma il match tutto sommato normale con una serie di gialli, ( tutta la difesa Atalanta ). Gritti, già orfano di Gasperini lo richiama per non correre rischi. Scalvini ( 30’2t) Sv Demiral 6 : Diffidato, ammonizione esagerata di Doveri che costa la prossima partita. Djimsiti 5,5 : Troppo presto ammonito suggerisce il cambio a Gasperini Pasalic (13’ 2t) Sv Hateboer 5 : Si nasconde, mai una discesa che porti a qualcosa. Diventa decisivo in negativo quando il Var giudica attiva la sua posizione in occasione del gol annullato a Malinovskyi. de Roon 5,5 : Un centrocampo spento e senza idee, votato solo alle chiusure non può bastare. Freuler 5 : ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Musso 6 : Sul gol di Piatek non ha colpe. Poi ordinaria amministrazione. Toloi 5 : Sottil gli fa solletico, manca la diagonale su Piatek che costa il vantaggio viola. Innervosito fa il gioco di Doveri che trasforma il match tutto sommato norcon una serie di gialli, ( tutta la difesa Atalanta ). Gritti, già orfano di Gasperini lo richiama per non correre rischi. Scalvini ( 30’2t) Sv Demiral 6 : Diffidato, ammonizione esagerata di Doveri che costa la prossima partita. Djimsiti 5,5 : Troppo presto ammonito suggerisce il cambio a Gasperini Pasalic (13’ 2t) Sv Hateboer 5 : Si nasconde, mai una discesa che porti a qualcosa. Diventa decisivo in negativo quando il Var giudica attiva la sua posizione in occasione del gol annullato a Malinovskyi. de Roon 5,5 : Unspento e senza idee, votato solo alle chiusure non può bastare. Freuler 5 : ...

Advertising

dumbino74 : RT @EleonoraEvi: PARTECIPA ANCHE TU!! ???????? “La giornata STORTA capita a tutti, + trasporti Accessibili a Tutt?' A chi non è capitato di p… - EleonoraEvi : PARTECIPA ANCHE TU!! ???????? “La giornata STORTA capita a tutti, + trasporti Accessibili a Tutt?' A chi non è capita… - Lautaresque : @zonafranc_ Non mi stupirei se dopo una giornata storta a lavoro (lavoro sì) tornati a casa picchiassero la nonna o il gattino - MirkoFr : Capirai @acmilan la @Gazzetta_it non vedeva l'ora di poter dare un brutto voto per fare un torto a Maignan e metter… - Corr066 : @DammiTrePunti @AlessioDiRusso2 Ieri ho visto il PSG ed anche contro il Real, è inguardabile. Se non fosse per i fe… -