Giornata nazionale personale sanitario: il ringraziamento di Mattarella (Di domenica 20 febbraio 2022) Grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio abbiamo arginato il rischio di perdite ancor piu' ingenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) Grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio abbiamo arginato il rischio di perdite ancor piu' ingenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale del personale #sanitario: - TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - elenabonetti : Da due anni, dall’inizio della pandemia, il #20febbraio celebriamo la Giornata Nazionale del personale sanitario. O… - PaolaRgnm : RT @GiovaQuez: Oggi si celebra la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato #Giorna… - GerriLiu5 : RT @Quirinale: Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale del personale #sanitario: -