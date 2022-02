Giornata Nazionale del personale sanitario | Mattarella | “Grazie per i vostri sacrifici | alcuni fino all’estremo”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “In occasione della secondadel, socio, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto ildel comparto sanità e del volontariato nella tutela della salute collettiva“: è con queste parole che il presidente della Repubblica Sergioha voluto dare il proprio supporto a medici e infermieri che negli ultimi due anni hanno combattuto in prima linea contro il Covid. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. È ...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale del personale #sanitario: - ComuneRE : Il #20febbraio è la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontaria… - crocerossa : ??'Proteggere il nostro personale significa tutelare il patrimonio più prezioso dell'Associazione. La violenza contr… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: A @domenicatv2000 con @luxasc Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’emergenza del Policlinico Gemelli… - SIAE_Official : RT @FNOMCeO: Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato #GiornataNazionalePersonaleS… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Nazionale

ADV ROMA " "In occasione della secondadel personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto il personale del comparto ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 'in occasione della secondadel personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato' ha voluto lanciare il suo messaggio: 'Desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto ...Con queste parole, Zaia, si rivolge agli operatori sanitari veneti in occasione della seconda giornata nazionale a loro dedicata. "In Veneto – aggiunge Zaia – abbiamo assistito a qualcosa che rimarrà ..."In occasione della seconda Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto ...