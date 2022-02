Giornata Nazionale del personale sanitario, Mattarella: “Grati per i loro sacrifici” (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “In occasione della seconda Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto il personale del comparto sanità e del volontariato nella tutela della salute collettiva”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “In occasione della secondadel, socio, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto ildel comparto sanità e del volontariato nella tutela della salute collettiva”. Così il presidente della Repubblica, Sergio. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie allapreparazione professionale e alspirito dio che è stato possibile ...

