Giorgio Armani | rivoluzione per lo stilista | gesto inaspettato | non era mai successo

Una grandissima novità in atto per il grande stilista italiano, Giorgio Armani si avvicina ai giovani con un'apertura rivoluzionaria a Milano mai accaduta prima.

'Parte di un edificio ideato da Giò Ponti, nel quale si inserisce in modo armonico, lo store, progettato dacon il suo team di architetti, è essenziale ma ad alto impatto visivo. La ...Lo stilista: "È il principale store a prezzi accessibili d'Europa. I vestiti si fanno per essere indossati, spesso lo si dimentica".Una grandissima novità in atto per il grande stilista italiano, Giorgio Armani si avvicina ai giovani con un’apertura rivoluzionaria a Milano mai accaduta prima. Ci basta nominare Giorgio Armani per ...Trent’anni dopo gli States, Armani A|X, cioè l’Armani più democratico che ci sia (40 euro per una t-shirt «basic» contro i 100 di Emporio o i 200 della Giorgio Armani) apre in Italia per la prima ...