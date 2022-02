Gio Montana, chi è il nuovo allievo di Amici 21: età, canzoni, inediti, fidanzata, Instagram, disco d’oro (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Serale di Amici, il talent show di successo di Canale 5, si avvicina, ma i professori non smettono di cercare nuovi allievi e di fare casting. E proprio pochissime settimana fa Anna Pettinelli ha deciso di dare un’opportunità a Gio Montana, che è a tutti gli effetti un allievo della scuola più famosa d’Italia. Ma conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared by GIO Montana (@gioMontana98) Gio Montana, chi è il nuovo allievo di Amici 21: età, di dov’è, canzoni Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, è nato a Milano, classe 1998. Non abbiamo molte informazioni: sappiamo che il padre è muratore, la madre è casalinga e ha una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Serale di, il talent show di successo di Canale 5, si avvicina, ma i professori non smettono di cercare nuovi allievi e di fare casting. E proprio pochissime settimana fa Anna Pettinelli ha deciso di dare un’opportunità a Gio, che è a tutti gli effetti undella scuola più famosa d’Italia. Ma conosciamolo meglio! View this post onA post shared by GIO(@gio98) Gio, chi è ildi21: età, di dov’è,Gio, all’anagrafe Giovanni Niro, è nato a Milano, classe 1998. Non abbiamo molte informazioni: sappiamo che il padre è muratore, la madre è casalinga e ha una ...

Advertising

CorriereCitta : Gio Montana, chi è il nuovo allievo di Amici 21: età, canzoni, inediti, fidanzata, Instagram, disco d’oro - Alice20285733 : RT @AmiciUfficiale: Una bellissima sorpresa per Gio Montana che entra ufficialmente nella scuola di #Amici21! ? - thebrexix : il modo in cui per prendere sia carola che luigi mi ritroverò in squadra gio montana - ma_regaa : rega scusate chi è sto Gio Montana? #Amici21 - lu_occhiridono : RT @solosondaggitv: Sondaggi chiusi ? Per i voti ricevuti, questa è la classifica di chi vorreste al Serale di #amici21: 1 Carola 2 Luigi 3… -